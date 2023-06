Sverige vil udlevere PKK-støtte til Tyrkiet

Sveriges højesteret har spurgt Tyrkiets statsanklager, om der er nogle efterforskninger eller anklager mod manden om terrorstøtte eller ”fornærmelse af præsidenten”. Det har den tyrkiske statsanklager svaret nej til.

Den svenske højesteret afgjorde den 30. maj, at en udlevering til Tyrkiet ikke vil være i strid med hverken Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller Sveriges lov om udlevering.

- Regeringen deler højesterettens beslutning, siger Ashraf Ahmed, som er chef for centralmyndigheden i det svenske justitsministerium.

Den 35-årige mand, som nu står til udlevering, blev i 2013 dømt for at have transporteret en taske, der indeholdt 1,8 kilo cannabis.

Efter at have afsonet knap et halvt år af sin straf blev han prøveløsladt. Han flyttede til Sverige på lovlig vis og fik arbejdstilladelse.