Fra amerikansk it-nørd til tvunget ophold i Rusland

Han kaldes en whistleblower i den internationale presse og en mand der af samvittighedsgrunde fortalte om amerikansk overvågning i mange lande, herunder af udenlandske ledere.

Han hævdede, at der er en hemmelig aftale mellem USA og Danmark om at aflytte - eller tappe - danske fiberkabler for international trafik.

Det er måske - måske ikke - denne oplysning, der har en hovedrolle i den såkaldte FE-sag og sagen mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), der anklages for at have røbet statshemmeligheder.