Datteren smed ham ud af livsværket

Le Pen har ifølge egen opfattelse gjort højrepartier til ”mainstream” - til almindelige partier.

Men han gjorde det ikke let for sin datter, da hun var blevet partiformand.

Han kom med grove udtalelser om blandt andet Holocaust. De nazistiske gaskamre var ”en detalje i historien”, sagde han.

Så i 2015 smed hun ham ud af partiet, og hun har siden forsøgt at trække partiet ind mod midten og gøre det mere spiseligt.

Nu hedder partiet også National Samling.

Kort før sin 90-års fødselsdag i 2018 var Jean-Marie Le Pen igen viklet ind i kontroverser, da han blev beskyldt for at tilskynde til had mod homoseksuelle.

I den seneste tid har han holdt lav profil og har været syg.

I februar i fjor blev han ramt af et slagtilfælde, og det samme skete i april i år. Den 3. maj blev han udskrevet fra hospitalet.

Han er i sit andet ægteskab og har foruden Marine Le Pen to børn.

