Honduras' præsident bæres i guldstol i Kina

For europæere og amerikanere, der har svært ved at forstå Kinas appel til Den Tredje Verden (Det Globale Syd), er Honduras et skoleeksempel på moderne diplomatisk landvinding i kinesisk udgave.

I spillet om opmærksomhed og i den ideologiske kamp mellem Vesten og Kina om sjæle og hjerter er der nærmest tale om en ren opvisning.