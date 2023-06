Nordkoreansk diktator sender Putin sin fulde opbakning

Med det skal forstås, at Nordkorea mener, at krigen i virkeligheden er orkestreret af USA for at svække stormagtsrivalen Rusland. Det har USA adskillige gange afvist.

USA anklagede i januar Nordkorea for at forsyne raketter og missiler til den paramilitære Wagner-gruppe, som kæmper på russisk side. Det har Nordkorea afvist.

Senere, i marts, hævdede USA at have bevis for, at Rusland var klar til at bytte våben til brug i Ukraine for forsyninger af mad til udpinte Nordkorea.

Som permanent medlem af FN’s Sikkerhedsråd har Rusland i lang tid været imod at øge presset på Nordkorea, der er blevet pålagt adskillige sanktioner fra både FN og Vesten på grund af sit atomvåben- og missilprogram.