EU vil støtte Tunesien økonomisk for at stoppe migrantstrøm til Europa

EU vil give økonomisk støtte til Tunesien, så landet kan styrke sin økonomi og forhindre migranter i at krydse Middelhavet for at komme til Europa.

Det siger kommissionsformanden i EU, Ursula von der Leyen, søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Konkret vil EU hjælpe Tunesien ved at tilbyde 900 millioner euro i langsigtet bistand. Det svarer til 6,7 milliarder kroner.