USA: Kina har spioneret fra Cuba i et stykke tid

USA og den cubanske regering har dog sået stor tvivl om de oplysninger.

Embedsmanden, der udtaler sig anonymt, siger, at mediernes beskrivelser ”ikke stemmer overens med vores forståelse” uden at sige noget om, hvilke oplysninger, der ikke passer. Embedsmanden siger heller ikke, om Det Hvide Hus mener, at Kina er i gang med bygge et aflytningsanlæg på Cuba.

Ifølge embedsmanden stammer sagen fra før Joe Bidens tid som præsident.

- Det er en vedvarende sag og ikke en ny udvikling, lyder det.