Professor har slået rekord ved at bo tre måneder i undervandshytte

Under de godt tre måneder, som Dr. Dybhav tilbragte i hytten, udførte han daglige eksperimenter for at se, hvordan hans krop reagerede på det højere tryk under vandet.

Han holdte også virtuelle seminarer fra den internetudstyrede hytte med flere tusinde studerende fra 12 forskellige lande, agerede lærer på et universitetsforløb og bød flere end 60 gæster velkommen i sin midlertidige bolig.

- Det mest tilfredsstillende ved projektet var at interagere med næsten 5000 studerende og at se dem gå op i at konservere, beskytte og genoprette vores havmiljø, siger han.

En overnatning i Jules’ Undersea Lodge koster 1125 dollar per gæst. Det svarer til 7775 danske kroner, men man kan få rabat ved større grupper. For 175 dollar, eller cirka 1200 kroner, kan man få sågar få leveret en pizza til den spektakulære hytte.