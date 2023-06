Colombias regering har aftalt et halvt års våbenhvile med oprørere

Våbenhvilen træder officielt i kraft fra den 3. august.

ELN blev oprettet i 1964 og havde sidste år omkring 5800 medlemmer.

Colombia har i mere end et halvt århundrede været plaget af væbnede konflikter mellem staten og forskellige grupperinger af venstreorienterede guerillaer, narkosmuglere og højreorienterede, paramilitære grupper.

I 2019 stod ELN bag et bilbombeangreb mod et politiakademi i hovedstaden Bogotá. 22 mennesker blev dræbt. Angrebet fik fredsforhandlinger mellem gruppen og den daværende regering til at bryde sammen.