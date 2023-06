08/06/2023 KL. 11:42

JP-korrespondent under angreb ved evakueringssted: »Jeg endte med at kaste mig ned på maven oven på andre mennesker«

Jyllands-Postens korrespondent i Ukraine kom torsdag eftermiddag under angreb, da hun besøgte et evakueringssted i Kherson i det sydlige Ukraine, hvor hundredvis af kvadratkilometer ligger under vand i omfattende oversvømmelser.