Belarus misser forsøg på at blive del af FN's Sikkerhedsråd

De ti ikke-permanente medlemslande vælges, så de forskellige dele af verden repræsenteres lige.

Landene skal dog stadig vinde støtte fra to tredjedele af Generalforsamlingen.

Her fik Guyana 191 stemmer, Sierra Leone 188, Algeriet 184 og Sydkorea 180.

Slovenien fik 153 stemmer og slog Belarus, som fik 38 stemmer, skriver Reuters.

Ifølge FN-chefen i Human Rights Watch, Louis Charbonneau, har Belarus ikke noget at gøre i Sikkerhedsrådet.

- FN’s medlemslande har utvivlsomt besluttet, at Belarus’ alvorlige menneskerettighedskrænkelser i landet og hvidvaskning af russiske grusomheder i Ukraine diskvalificerer det fra at tjene i Sikkerhedsrådet - et afgørende organ for at beskytte menneskerettighederne, siger han ifølge AFP.