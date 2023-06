Zelenskyj: Ødelagt dæmning kommer ikke i vejen for modoffensiv

Han siger også, at han har talt med højtstående kommandører i det ukrainske militær. De har forsikret ham om, at hæren er klar.

Regeringen i Ukraine anser sprængningen som et forsøg fra Rusland på at bremse en længe ventet offensiv fra Ukraine.

Den ukrainske dæmning blev sprængt i luften tidligt tirsdag morgen.

Ifølge den ukrainske guvernør i regionen Kherson, Oleksandr Prokudin, er der 16.000 personer, som bor i en zone, som kan blive oversvømmet.

Andrij Jermak, som er rådgiver for den ukrainske præsident, sagde tidligere tirsdag, at sprængningen kunne være til fare for byen Zaporizjzja. Byen har et russisk-indsat bystyre.