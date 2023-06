Ukrainske embedsfolk afviser enhver snak om, at den længe ventede modoffensiv er begyndt. De melder dog om fremgang langs fronten.

Ifølge AFP sagde Rusland i april, at det havde indtaget Bakhmut, der har dannet rammerne om de mest voldsomme kampe i krigen, der startede i februar sidste år.

Ukraine siger, at det har været i gang med at forberede en stor modoffensiv, men at det ikke har tænkt sig at sige, hvornår den går i gang.

Også Jevgenij Prigozjin, der er leder af den paramilitære Wagner-gruppe, siger mandag, at Ukraineske styrker har gjort fremskridt nær Bakhmut.

Han siger, at russiske styrker langsomt forlader landsbyen Berkhivka nær Bakhmut. Han kalder det en skændsel.