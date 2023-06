Australske IS-kvinder sagsøger: Vil hentes hjem fra Syrien

Særligt ved drengebørnene har der tidligere været rejst bekymring for en mulig radikalisering. Ifølge den britiske avis The Guardian bliver drenge fra 11-12-årsalderen ofte skilt fra deres mødre og sat over i en lejr for voksne mænd.

Tidligere har Australien hentet fire kvinder og 14 børn hjem fra lejrene i Syrien. Det skete i oktober.

De ni kvinder og 17 børn udgør ikke alle de australske statsborgere, der er tilbage i de syriske lejre. Der er 14 andre australske statsborgere, som ikke er omfattet af søgsmålet, skriver The Guardian.

Det australske medie ABC har forsøgt at få en reaktion fra landets indenrigsminister, Clare O’Neil. Det har hverken ministeren eller hendes ministerium ønsket at give.