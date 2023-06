Drabsdømt australsk mor løslades efter dansk forskning

Den 55-årige australske kvinde Kathleen Folbigg, der har siddet 20 år i fængsel for at have dræbt sine fire børn, er blevet benådet og løsladt.

Det oplyser justitsministeren i delstaten New South Wales, Michael Daley, mandag ifølge nyhedsbureauet AP.

Benådningen kommer efter nye beviser fra blandt andet et forskerteam på Aalborg Universitet ledet af professor Michael Toft Overgaard.