Statsministeren selv har sagt, at hun ikke søger nyt job, og at hun er glad for at være statsminister.

Regeringen præsenterede tirsdag i denne uge et udspil til et forsvarsforlig. Heri afsættes 143 milliarder kroner, som i løbet af syv år vil bringe Danmark op på Nato-målet om at bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar.

Samtidig, og det er ifølge Montgomery nok så vigtigt, annoncerede regeringen en Ukrainefond, der - ifølge regeringen - får Danmark midlertidigt op på to procent allerede i år og næste år.

Om den beregning anerkendes af Nato, står endnu hen i det uvisse.

Men beslutningen gør indtryk i USA.

- Den store nyhed, tiårsplanen med de 20 milliarder dollar, og yderligere en milliard dollar i år. Det viser engagement. Det er stort, siger Montgomery.