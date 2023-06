Australien vil etablere havpark på størrelse med Spanien

- Macquarie Island er et enestående sted. Det er et fjerntliggende vidunderland for dyreliv - en afgørende yngleplads for millioner af havfugle, sæler og pingviner, siger Tanya Plibersek.

Miljøorganisationer har bakket op om regeringens plan i frygt for, at området kan blive mål for havbundsminedrift og kommercielt fiskeri, der ikke er bæredygtigt.

Macquarie Island blev optaget på Unescos verdensarvsliste i 1997 på baggrund af områdets enestående naturværdier.

På listen er blandt andet nogle af farvandene i Macquarie Island Marine Park og de kystnære farvande i Macquarie Island Marine Reserve, som er en tasmansk havpark.

Macquarie Island Marine Park dækker i øjeblikket 162.000 kvadratkilometer med dybder på mellem 86 og 6341 meter.