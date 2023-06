Erdogans valg af finansminister signalerer økonomisk U-vending

Med udnævnelsen af ham kan det bane vejen for renteforhøjelser i de kommende måneder, vurderer analytikere.

I så fald vil det være et markant skifte fra Erdogans langvarige politik med at sænke renten trods stigende inflation.

- Dette tyder på, at Erdogan har erkendt den svækkede tillid til hans evne til at håndtere Tyrkiets økonomiske udfordringer, siger Emre Peker, der er direktør med ansvar for Tyrkiet i konsulentvirksomheden Eurasia Group.

- Men selv om Simseks udnævnelse sandsynligvis vil forsinke en krise, er det usandsynligt, at den vil sikre langsigtede økonomiske løsninger, tilføjer han.