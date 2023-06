USA, Japan og Sydkorea vil dele data om nordkoreanske missiler

Satellitten styrtede ifølge nordkoreanske statsmedier i havet efter en raketfejl.

Det var blot den seneste i en række af nordkoreanske test, som ifølge FN-resolutioner ikke er tilladte.

De tre lande har planer om at ”aktivere en datadelingsmekanisme for at udveksle missilvarslingsdata i realtid før slutningen af året”.

Det skal gøre de enkelte landes varslingssystemer bedre, lyder målet.

USA’s forsvarsminister, Lloyd Austin, mødtes med sit japanske og sydkoreanske modstykke, Yasukazu Hamada og Lee Jong-sup, på sidelinjen af et forsvarstopmøde.