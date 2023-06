Blinken: Putins angreb på Ukraine er en strategisk fiasko

Den amerikanske regering vil bakke op om initiativer fra andre lande for at bringe krigen til ophør. Så længe de holder sig til FN’s charter og Ukraines suverænitet og territoriale ret.

- Vi vil støtte bestræbelser - om de kommer fra Brasilien, Kina eller ethvert andet land - hvis de hjælper med til at finde en varig fred, siger han.

Men han lover samtidig, at USA fortsat vil støtte Ukraine med våben. Det vil give Ukraine styrke til at forsvare sig selv og er en betingelse for et diplomati med mening.