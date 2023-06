Kyivs melder 30 missiler og droner skudt ned i nat

- Vi beder indbyggerne i regionen om at opholde sig i beskyttelsesrum og andre sikre steder, indtil sirenerne er stoppet, skrev Kyiv-regionens militæradministration på Telegram.

Tre personer meldtes døde i et angreb, der ramte det østlige Kyiv i Ukraine natten til torsdag.

Det har sidenhen vist sig, at de døde, efter at de ikke kunne få adgang til et beskyttelsesrum i Desnjanskyj-distriktet. To af de døde var en mor og hendes niårige datter.

Angrebene mod Kyiv har været meget hyppige især i maj, men Ukraine er blevet bedre i stand til at skyde droner og missiler ned, inden de rammer deres mål i hovedstaden.

Det ukrainske luftvåben oplyste tirsdag formiddag, at det i løbet af natten til tirsdag nedskød 29 ud af 31 droner over hovedstaden Kyiv og Kyiv-regionen.