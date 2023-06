17/06/2023 KL. 17:00

For abonnenter Gud gik viralt: Skandalerne tårner sig op i moderne megakirke Den omstridte megakirke Hillsong voksede sig stor takket være sociale medier, verdensstjerner og karismatiske præster. Unge på tværs af kloden blev tryllebundet af kirkens moderne indpakning, indtil en række skandaler truer med at få det hele til at kollapse.

Hillsong-kirken har især haft held med at tiltrække unge kristne med sin blanding af tro, rock og moderne formidlingsformer. Her er det tilhængere ved en koncert i New York i 2017. Foto: Andres Kudacki