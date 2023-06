En bådfest for spioner endte tragisk: Nu rejser flere spørgsmål sig

Myndighederne siger, at det blot var en »hyggelig« fødselsdag, som blev fejret på den husbåd, der forleden forliste på Norditaliens Maggioresø i en ulykke, hvor fire mennesker omkom.

Men nu sætter nye oplysninger om bådfestens gæster sagen i et andet lys og fodrer en mistanke om, at fødselsdagsfesten var et skalkeskjul for sammenkomstens egentlige formål.