Stoltenberg vil rejse til Tyrkiet for at få Sverige med i Nato

Derfor har Tyrkiets udenrigsminister ikke deltaget i det sidste møde for Natos udenrigsministre forud for topmødet i Oslo.

Stoltenberg er dog optimistisk. Han har gentagne gange fastslået, at Sverige lever op til de krav, der stilles for at blive Nato-medlem.

Samtidig har Sverige ifølge Stoltenberg gjort en stor indsats for at imødekomme Tyrkiets bekymring for, at man ikke gør nok for at slå ned på tilhængere af det kurdiske arbejderparti PKK.

- I dag, den 1. juni, er ny lovgivning trådt i kraft i Sverige. Lovgivningen understreger, at Sverige øger indsatsen over for PKK, som er en terrororganisation. Ikke blot baseret på Tyrkiets vurdering, men også på vurderingerne fra Sverige, EU og mange andre, siger Jens Stoltenberg.