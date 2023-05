FN går i gang med at afmontere tikkende miljøbombe i Det Røde Hav

De to skibe skal pumpe olie fra ”FSO Safer” over i FN’s olietanker. Det arbejde vil begynde inden for to uger, oplyser FN ifølge nyhedsbureauet AFP.

Når olien er pumpet ud af ”FSO Safer” og over i FN’s olietanker, skal ”FSO Safer” ifølge AFP bugseres tomt væk fra sin placering ud for Yemen.

- Hvis alt går efter planen er vi på et tidspunkt i juni eller starten af juli i stand til at sige, at den kritiske fase af pumpningen af olie fra skib til skib er overstået, siger Achim Stein, der er chef for det FN-program, som står i spidsen for opgaven, ifølge AFP.