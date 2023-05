Kinesisk coronaforsker: Man kan ikke udelukke laboratorielæk

Én teori er, at virusset spredte sig naturligt fra flagermus til mennesker - eksempelvis gennem et eller flere andre dyr. Mange forskere mener ifølge BBC, at denne teori er den mest sandsynlige.

Andre forskere mener dog, at der ikke er nok beviser til at udelukke en anden teori. Den går ud på, at virusset kan have smittet en forsker, der var i gang med at undersøge, hvordan virusset opstår i naturen.