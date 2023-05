Nordkorea vil opsende satellit for at overvåge USA

I løbet af de seneste måneder har de to lande udført militære øvelser. Ifølge Ri har øvelserne tvunget styret i den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, til at have ”ressourcer i stand til at samle information om militærhandlinger fra fjenden i realtid”.

- Vi vil sammenhængene overveje nutidige og fremtidige trusler og mere grundigt praktisere aktiviteter for at styrke altomfattende og praktiske krigsafskrækkende midler, lyder det i udtalelsen.

Den specificerer ingen præcis dato for opsendelsen, men Nordkorea har givet Japan besked om en planlagt opsendelse mellem 31. maj og 11. juni.