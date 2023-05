Omkring 25 soldater fra NATO-styrke er såret i Kosovo

Det betragter serberne som en provokation og har demonstreret i de pågældende byer.

Tidligere mandag samledes grupper af serbere i den lille by Zvecan, hvor flertallet af indbyggere er serbere. Her forsøgte de at trænge ind i byens rådhus.

En talsperson for NATO betegner det som ”uprovokerede angreb” mod KFOR-soldater i det nordlige Kosovo.

- Sådanne angreb er helt uacceptable. Volden må stoppe omgående. Vi opfordrer alle sider til at afstå fra handlinger, der øger spændingerne yderligere, og til at indgå i dialog, lyder det i en skriftlig udtalelse fra NATO.