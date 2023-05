Titusinder søgte ly for russiske missiler i Kyivs metro

Med de seneste angreb har Rusland alene i maj rettet i alt 16 angreb mod den ukrainske hovedstad.

Det er anden gang inden for 24 timer, at Kyiv kommer under angreb fra russisk side. Også natten til mandag sendte Rusland missiler og droner ind over byen.

Byens militære administration hævder, at der blev skudt op mod 40 missiler og omkring 35 droner ned natten til mandag.

Mandagens andet angreb begyndte kort efter klokken 11 lokal tid. Det var kun få minutter efter, at luftalarmen havde lydt over hovedstaden.

Serhij Popko, der er leder af Kyivs militære administration, siger, at russerne angreb om formiddagen, hvor mange indbyggere var på arbejde eller ude i byens gader.