Tyrkere i udlandet har peget på Erdogan som præsident

Størstedelen af tyrkerne i udlandet har stemt for, at den siddende præsident, Recep Tayyip Erdogan, skal fortsætte med at lede Tyrkiet.

Det viser en opgørelse over stemmefordelingen.

Opgørelsen viser, at Erdogan fik 59,57 procent af stemmerne afgivet uden for Tyrkiet.

Hans rival, Kemal Kilicdaroglu, fik 40,43 procent.