- Jeg vil gerne lykønske præsident Erdogan med at blive genvalgt som præsident i Tyrkiet. Tyrkiet er en vigtig allieret i Nato og spiller en nøglerolle i en række sager med betydning for Norge, Europa og verden, siger Støre til NTB.

- Norges forhold til Tyrkiet er godt, og vi forventer, at Tyrkiet vil ratificere Sveriges ansøgning om medlemskab i Nato.

Sverige og Finland meddelte i midten af maj sidste år, at de to lande ville søge om Nato-medlemskab. I begyndelsen af april lykkedes det Finland at komme med i forsvarsalliancen.

Alle 31 medlemmer af Nato skal godkende det, før et nyt land kan optages i alliancen.

Også Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er blandt de mange statsledere, der har været ude at lykønske Erdogan med sejren.

- Vi håber at kunne udvikle vores strategiske partnerskab til gavn for vores lande samt styrke samarbejdet om sikkerhed og stabilitet i Europa, skriver han i et tweet.