Ukrainsk sikkerhedschef: Vi er klar til modangreb

Danilov, som har en helt central plads i præsident Volodymyr Zelenskys regering, advarer om, at Ukraines regering ikke har nogen ret til at begå nogen fejltagelse med hensyn til beslutningen om, hvornår landet skal gribe ”den historiske lejlighed” og indlede modangrebet.

Undervejs i det sjældne interview med BBC blev Danilov dog afbrudt, da han blev tilkaldt af den ukrainske præsident, som ønskede et hurtigt møde for at drøfte offensiven.

Under interviewet bekræftede Danilov, at nogle russiske Wagner-lejesoldater er ved at trække sig ud af Bakhmut, hvor krigens hidtil blodigste og længste slag er blevet udkæmpet.