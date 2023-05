USA har indført sanktioner mod lederen af den russiske Wagner-milits i Mali. Ivan Aleksandrovitj Maslov beskyldes for at udnytte det vestafrikanske land til at omgå den vestlige våbenembargo mod Rusland.

I en erklæring fastslår det amerikanske finansministerium, at Maslov har forsøgt at bruge juntaen i Mali til at skaffe udstyr som miner, droner og radarsystemer til brug i Ukraine.