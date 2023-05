- Der er enighed om, at det er et vigtigt strategisk skridt på længere sigt. Hvorvidt det betyder, at Danmark også skal donere F16-fly til Ukraine er fortsat under afklaring.

Troels Lund Poulsen oplyste fredag, at Danmark ville gå i gang med drøftelser om, hvordan man kan træne ukrainske piloter i at flyve F-16-kampfly.

Det skete, efter at USA’s præsident, Joe Biden, tidligere samme dag meddelte, at USA støtter en fælles indsats for at træne ukrainske piloter.

I den forbindelse sagde Troels Lund Poulsen også, at han forventer, at Danmark først i efteråret kommer til at tage stilling til, om man skal donere F-16-kampfly til Ukraine, der 24. februar sidste år blev invaderet af nabolandet Rusland.