Også ambassadørerne fra Sverige og Tyskland har været indkaldt.

Rusland klager over efterforskningens ”totale mangel på resultater”.

At indkalde en ambassadør til samtale betragtes generelt som et markant diplomatisk værktøj, som sender et stærkt signal til ambassadørens land.

Jacob Henningsen har været ambassadør i Rusland siden september 2022.

Ved en ceremoni i april i Moskva henvendte Ruslands præsident, Vladimir Putin, sig direkte til den danske ambassadør.

Her opfordrede præsidenten til en fælles undersøgelse af sabotagen.