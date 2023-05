Bagmænd bag angreb i Belgorod varsler mere af samme skuffe

Den ukrainske regering siger, at angrebet blev gennemført af russiske statsborgere. To grupper, der opererer i Ukraine - Frihed for Rusland-legionen og Ruslands Frivillige Korps - har taget skylden for angrebet.

Det russiske militær siger, at det drev de militante på flugt og skubbede de overlevende tilbage til Ukraine.

Kapustin siger, at to af hans mænd blev ”let sårede”, og at der i alt på hans side var to, der mistede livet, og ti, der blev sårede.

Rusland siger derimod, at det dræbte mere end 70 af, hvad det kalder ukrainske nationalister.