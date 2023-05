Sverige protesterer igen over den kunstige ø Lynetteholmen

Seks svenske miljømyndigheder afkræver den danske miljøstyrelse et svar på, hvordan den har tænkt sig at kompensere for den kommende kunstige halvø Lynetteholms blokering af Øresund.

Det skriver Ingeniøren.

Dansk Hydraulisk Institut har beregnet blokeringen til at være 0,25 procent af vand- og saltgennemstrømningen i Østersøen.