95-årig australsk oldemor er død efter strømskud fra politiet

Kvinden har været i kritisk tilstand siden den 17. maj.

Her blev hun på sit plejehjem i byen Cooma skudt af en strømpistol, som en 33-årig betjent affyrede under en konfrontation.

- Det er med stor sorg, at vi kan bekræfte, at 95-årige Clare Nowland i nat er død i Cooma, oplyser delstatspolitiet i en udtalelse.

Hun sov stille ind på hospitalet med sin familie ved sin side, lyder det.

Clare Nowland havde 24 børnebørn og 31 oldebørn.

Kort før hendes død blev den 33-årige betjent anklaget for på forskellige måder at have opført sig uforsvarligt og forårsaget stor skade.