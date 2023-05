Norge forbyder salg af energidrikke til børn under 16 år

Arbejderpartiets Cecilie Myrseth betegner tiltagene som gode og nødvendige.

- Mængden af annoncering, som børn og unge bliver udsat for, påvirker spisevaner og sundhed - og flere og flere børn bliver ramt af overvægt. Så vi er nødt til at sætte ind, hvor vi kan, for at beskytte og forebygge, siger hun ifølge NTB.

I Danmark er der ingen aldersgrænse for salg af energidrikke.

Det er dog lovpligtigt for producenter af drikke- og fødevarer med højt koffeinindhold at skrive på emballagen: ”Bør ikke indtages af børn eller gravide”.