Russisk leder i Kina: Vores forhold har aldrig været bedre

- Under ledelse af vores to statsledere har vores omfattende strategiske samarbejde i den nye æra altid været fastholdt på et højt niveau, siger Li.

- Jeg er sikker på, at dit besøg i Kina efterlader et stort indtryk, siger han til Misjustin ifølge nyhedsbureauet AFP.

Misjustin har været på besøg i Kina siden mandag.

Han har følge af en række højtstående russiske embedsfolk. Blandt dem er vicepremierminister Alexander Novak, der er ansvarlig for Kinas energipolitik.

Kina blev sidste år Ruslands primære energikunde. Det skete, efter at den russiske eksport blev ramt af sanktioner fra Vesten.

Flere analytikere vurderer, at Kina har overhånden i forholdet med Rusland. Det skriver AFP. Den position ventes blot at blive styrket yderligere af, at Rusland internationalt bliver mere og mere isoleret.