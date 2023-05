Ruslands regering siger tirsdag, at dets fly og artilleri har drevet de væbnede grupper ud af Belgorod.

To russiske grupper, der siger, at de bekæmper Putins styre, oplyser, at de stod bag. De kalder sig Frihed for Rusland Legionen og Ruslands Frivillige Korps. De skal tilsyneladende være krydset ind i Rusland fra Ukraine.