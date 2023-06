Han har Kina i et jerngreb

Dengang troede flere analytikere, at han ville blive den måske mest liberale leder af kommunistpartiet nogensinde.

Sådan skulle det ikke gå.

Under Xi har Kina rykket sig i en mere totalitær retning, men der er en større mening med det, hvis man spørger forfattere, der har beskæftiget sig indgående med Xi og hans liv.

To forfattere, der har skrevet om bøger om Xi Jinping, har før fortalt nyhedsbureauet AFP, at Xi ikke bare ønsker magt for magtens skyld.