Skibet, der blev navngivet i 2013, er ude på sin første rigtige mission.

At rejsen går til Oslo, er blevet tolket som et tegn på, at USA ønsker at vise tilstedeværelse og afskrækkelse i det nordiske område efter Ruslands invasion i Ukraine.

Avisen Aftenposten skriver, at der onsdag indføres et midlertidigt flyveforbud over den indre del af Oslofjorden. Det gælder både for fly og droner.

- Forbudsområdet sættes i forbindelse med besøget af det amerikanske hangarskib. Mere information vil komme, siger den vagthavende presseofficer i det norske forsvars operative hovedkvarter.

Det er det første hangarskib af en helt ny klasse, Ford-klassen.