USA’s beslutning om at tillade eksport af F-16-kampfly til Ukraine viser, at Vesten bliver, så længe det behøves.

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, forud for et møde for EU-landenes forsvarsministre i Bruxelles tirsdag.

- Det er en god idé at sende kampfly til Ukraine, og jeg hilser det velkomment, at flere Nato-lande nu vil begynde træning af ukrainske piloter. For det giver mulighed for på et senere tidspunkt at kunne levere kampflyene.