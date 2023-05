Allerede før ankomst ved vi, at der er lagt op til en festmiddag.

»Det er første gang, vi skal have så mange damer i huset, så det er virkelig wow for gutterne. I er ventet med glæde, men jeg kan ikke garantere, at der er gjort rent,« griner soldaten ”Bedstefar”, da han fører os ind gennem en metalport til et tilsyneladende almindeligt etplanshus i er fredeligt villakvarter.