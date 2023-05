Overgrebsdømt australsk entertainer er død i en alder af 93 år

Derudover præsenterede han sig selv som opfinderen af instrumentet et wobble board, som han brugte i netop sangen ”Tie Me Kangaroo Down, Sport”.

Men sent i sin karriere blev Rolf Harris et af de mest fremtrædende navne, der var genstand for en britisk politiefterforskning efter afsløringen af, at den nu afdøde tidligere tv-stjerne Jimmy Savile misbrugte piger og drenge seksuelt.

Harris fastholdt sin uskyld efter dommen.

- Den uretfærdighed, som jeg føler, er svær at beskrive med ord, udtalte han ifølge nyhedsbureauet AFP i en bog, der blev udgivet for nylig.

Da Harris blev dømt i 2014, lagde dommeren blandt andet vægt på, at Harris havde udnyttet sin stjernestatus og gjort betydelig skade på ofrene.