Natten til tirsdag blev Belgorod mål for flere droneangreb. Målene var tilsyneladende bygninger, der tilhører det russiske indenrigsministerium og efterretningstjenesten FSB.

Tilsyneladende kom angrebet som en total overraskelse for Rusland. Den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) noterede i en analyse, at de russiske myndigheder og medier reagerede på nyheden med at gå i panik.

Lederen af den russiske Wagner-milits, Jevgenij Prigozjin, beskyldte derimod Ruslands forsvarsministerium for at være ude af stand til at forsvare landets grænser.