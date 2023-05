Russisk grænseregion meldes under angreb for anden dag i træk

Den russiske Belgorod-region er natten til tirsdag blevet ramt af en række droneangreb mod blandt andet huse og regeringsbygninger.

Det oplyser regionens guvernør, Vjatjeslav Gladkov, på kommunikationstjenesten Telegram.

Meldingen kommer, dagen efter at han beskyldte sabotører for at krydse grænsen fra Ukraine til Rusland og angribe på russisk grund.