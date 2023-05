Troels Lund forventer flere lande i samarbejde om F-16-pilottræning

- Belgien, Storbritannien og Holland har allerede sagt, at de vil være med, men jeg fornemmer klart, at også flere lande kommer til at tilslutte sig den koalition af lande, der vil lave en uddannelsesaktivitet for de ukrainske piloter.

- Det regner jeg med, at vi kan blive mere konkrete på i løbet af de kommende 14 dage, siger Troels Lund Poulsen.

Han oplyste i fredags, at Danmark vil gå i gang med drøftelser om, hvordan man kan træne ukrainske piloter i at flyve F-16-kampfly.

Det skete, efter at USA’s præsident, Joe Biden, tidligere samme dag meddelte, at USA støtter en fælles indsats for at træne ukrainske piloter.