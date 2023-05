Angreb på russisk territorium: Ukraine hævder russiske statsborgere i aktion

Det skulle ifølge guvernøren dreje sig om ”en sabotage- og rekognosceringsgruppe fra Ukraines væbnede styrker”.

Den russiske efterretningstjeneste FSB vil ”tage de nødvendige midler i brug for at udslette fjenden”, tilføjer Vjatjeslav Gladkov.

Men ifølge Ukraine er der altså ikke tale om ukrainere.

Ukraines militær citeres for at udtale, at russiske statsborgere fra to forskellige russiske grupper står bag angrebene.

Under de seneste knap 15 måneders krig har der flere gange været skud og eksplosioner i grænseregionen Belgorod. Flere personer er blevet dræbt.